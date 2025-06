Siderurgia | 200 milioni per Adi e nuove norme per investimenti esteri

Il settore siderurgico italiano riceve un impulso deciso con uno stanziamento di 200 milioni di euro a favore di Adi (ex Ilva), volto a garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti. Il ministro Adolfo Urso ha annunciato il decreto approvato dal Cdm, che introduce anche nuove norme per attrarre investimenti esteri e rafforzare la competitività del comparto. Un passo importante per rilanciare il made in Italy e consolidare il settore.

Per la siderurgia c'è uno stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Adi (Acciaierie d'Italia, ex Ilva) in amministrazione straordinaria per garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso illustrando il decreto sulla siderurgia approvato dal Cdm. Il testo contiene anche una norma che istituisce un commissario per la concessione di autorizzazioni "nel caso di significativi investimenti esteri " e la "possibilità per la regione di utilizzare i residui di bilancio per l'indotto". "Abbiamo affrontato tre casi emblematici, importanti e significativi di crisi industriali per i quali c'era bisogno di un intervento", ha aggiunto Urso indicando La Perla, Beko e il polo siderurgico di Piombino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Siderurgia: 200 milioni per Adi e nuove norme per investimenti esteri

