Siderurgia | 200 milioni di euro per Adi e nuove norme su investimenti esteri

Il settore siderurgico italiano si prepara a una nuova fase di rinascita con un investimento di 200 milioni di euro destinati ad Adi, l'ex Ilva, per assicurare la continuità produttiva e la sicurezza degli impianti. L'annuncio del ministro Adolfo Urso, nel contesto del decreto approvato dal Cdm, segna un passo deciso verso il rafforzamento di un settore strategico per il Made in Italy, aprendo la strada a nuove opportunità e investimenti esteri.

Per la siderurgia c'è uno stanziamento di 200 milioni di euro in favore di Adi (Acciaierie d'Italia, ex Ilva) in amministrazione straordinaria per garantire la continuità produttiva e mettere in sicurezza gli impianti". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso illustrando il decreto sulla siderurgia approvato dal Cdm. Il testo contiene anche una norma che istituisce un commissario per la concessione di autorizzazioni "nel caso di significativi investimenti esteri " e la "possibilità per la regione di utilizzare i residui di bilancio per l'indotto".

