Sicurezza un decreto non basta ma aiuta

Caro Francesco Bonazzi, aumentare le norme da soli non garantisce sicurezza, ma può collidere con l’efficacia. È fondamentale trovare un equilibrio tra regolamentazione e flessibilità, perché le sfide si evolvono rapidamente. Se i provvedimenti governativi non risponderanno alle aspettative, sarò pronto a riconsiderare le strategie. Solo attraverso un approccio intelligente possiamo davvero proteggere il nostro futuro. Continua a leggere.

Digiuno contro il Decreto Sicurezza, Coalizione Civica organizza un incontro pubblico - Martedì 13, alle 19, all'Empatia Canapa Bar di via Carlo Mayr 119, Coalizione Civica per Ferrara organizza un incontro pubblico nell'ambito della staffetta nazionale di digiuno contro il Decreto Sicurezza.

Con 109 voti a favore e 69 contrari, il Senato ha approvato il decreto Sicurezza dopo il via libera del 29 maggio da parte della Camera. Non è bastata la grande mobilitazione di associazioni e società civile per fermare il pacchetto securitario voluto fortemente Vai su Facebook

