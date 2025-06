Sicurezza Piantedosi | A Milano reati in calo e le zone rosse funzionano

Il ministro Piantedosi a Milano fa il punto sulla sicurezza, annunciando un trend positivo con reati in calo e zone rosse efficaci. I dati recenti confermano il successo delle strategie adottate, portando speranza e fiducia nelle istituzioni locali e cittadini. Un risultato che dimostra come la collaborazione tra forze dell’ordine e comunità possa realmente fare la differenza, rendendo Milano sempre più sicura per tutti.

reati - calo - sicurezza - piantedosi

