Sicurezza nei cantieri | multe per 20mila euro e sospensione di un’attività imprenditoriale in Vallagarina

La sicurezza nei cantieri diventa una priorità, come dimostrano le recenti operazioni dei Carabinieri di Rovereto. Nel mese di maggio, sono stati comminati multe per oltre 20.000 euro e sospesa un’attività imprenditoriale, a testimonianza dell’impegno costante per tutelare cittadini e lavoratori. Al centro dell’attenzione, le norme di sicurezza e il rispetto della legalità. Questa azione decisa mira a creare un ambiente più sicuro e responsabile per tutti, rafforzando la fiducia nella comunità.

Prosegue l'intensa attività di controllo del territorio da parte del Comando Compagnia Carabinieri di Rovereto, che nel mese di maggio ha messo in campo una serie di operazioni mirate per garantire sicurezza e legalità nella città della Quercia e in tutta la Vallagarina. Al centro dell'attenzione.

