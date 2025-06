Sicurezza in stazioni e a Malpensa Milano-Cortina sorvegliata speciale Firmati due protocolli in Prefettura

In vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, la sicurezza nelle stazioni e all’aeroporto di Malpensa diventa prioritaria. Ieri, in Prefettura, l’assessore Romano La Russa ha sottoscritto due importanti protocolli con Regione Lombardia, rafforzando i controlli e la sorveglianza per garantire un evento sicuro e senza precedenti. La collaborazione tra istituzioni punta a tutelare cittadini e visitatori, creando un modello di sicurezza efficace e innovativo...

Più sicurezza nelle stazioni e all'aeroporto di Malpensa anche in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Ieri in Prefettura sottoscritti due accordi su iniziativa dell'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa (nella foto), con cui Regione Lombardia si impegna per la promozione della sicurezza anche nelle aree di sosta del trasporto pubblico e per il contrasto all'esercizio abusivo dell'attività di taxi all'aeroporto varesino. Un nuovo protocollo " Stazioni sicure " è stato sottoscritto con la Prefettura di Varese, Trenord S.r.l., Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Ferrovie Nord S.

In questa notizia si parla di: sicurezza - stazioni - malpensa - milano

