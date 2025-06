Sicurezza | i ruoli previsti dalla normativa Aggiornato

Garantire un ambiente sicuro nelle scuole è una priorità imprescindibile, richiedendo un’efficace definizione dei ruoli e delle responsabilità. La normativa, in particolare il d.lgs 81/2008, stabilisce chiaramente chi sono i soggetti coinvolti e le loro funzioni fondamentali per la tutela della salute di studenti e personale. Una guida pratica e schematica aiuta a comprendere meglio questa struttura, affinché l’impegno per la sicurezza nelle istituzioni scolastiche sia sempre più efficace e costante.

Forniamo una guida chiara e schematica sui ruoli riconosciuti e disciplinati dalla normativa sulla sicurezza contenuta nel d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, che trova puntuale applicazione anche all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo della sicurezza nelle scuole richiede impegno costante . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

