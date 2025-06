Sicurezza europea e internazionale a Roma Rutte e ministri degli Esteri

Roma si trasforma nel cuore pulsante della sicurezza globale, ospitando figure di spicco come il Segretario della NATO Rutte e i Ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e Polonia. Un incontro cruciale che mette in luce le strategie e le alleanze fondamentali per garantire stabilità e pace in un mondo in rapido cambiamento. La presenza di questi leader sottolinea l’importanza di un impegno condiviso nei confronti della sicurezza europea e internazionale.

La pagina politica ruota oggi attorno ai grandi temi della sicurezza europea e internazionale con la presenza a Roma del Segretario della NATO Rutte e dei Ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia, Germania, Spagna e Polonia. Servizio di Augusto Cantelmi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Sicurezza europea e internazionale, a Roma Rutte e ministri degli Esteri

