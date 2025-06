Sicurezza e sanità al centro di Notizie Oggi sabato 14 giugno su Canale Italia

Sabato 14 giugno, su Canale Italia, Notizie Oggi si concentra su due temi di fondamentale importanza: sicurezza e sanità. Con la guida di Massimo Martire, dalle prime luci dell’alba alle 7:30, il programma offre un approfondimento sulle questioni più scottanti che coinvolgono tutto il Paese, dal Sud al Nord. Non perdere questo appuntamento per restare aggiornato su temi cruciali per il futuro dell’Italia.

Sabato 14 giugno, nel corso di Notizie Oggi in diretta su Canale Italia, spazio a due finestre di grande attualità: sicurezza e sanità. A guidare la trasmissione sarà come sempre Massimo Martire a partire dalle ore 06:00. Dalle 06:50 alle 07:30 è previsto un focus sul tema caldo della sicurezza in Italia, dal Sud al Nord. Dalla Calabria al capoluogo lombardo, il dibattito vedrà gli interventi di Pasquale La Gamba (Fratelli d'Italia) da Vibo Valentia, Augusto Rossi (Team Vannacci, Lega) da Perugia e Alfredo Durantini (Movimento Alemanno) da Milano. Con loro si analizzerà come il tema della sicurezza venga percepito nelle diverse aree del Paese, con particolare attenzione alle differenze territoriali.

