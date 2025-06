Sicurezza antincendio | 23 studenti friulani diventano angeli anti-fuoco certificati

diventeranno i veri protagonisti della prevenzione e della sicurezza nelle loro comunità. Un esempio concreto di come l’educazione possa plasmare cittadini consapevoli e pronti a intervenire in situazioni di emergenza, contribuendo a costruire un ambiente più sicuro per tutti. La formazione di questi giovani rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più protetto e responsabile.

La sicurezza, per fortuna, non è più un optional nel percorso formativo dei nostri ragazzi. Una prova tangibile arriva da Udine, dove 23 studenti delle scuole superiori hanno tagliato un traguardo importante: hanno ottenuto la qualifica di addetti antincendio di Livello 3. Questi giovani, presto.

