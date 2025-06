Sicilia prenotazione Pet dopo sei mesi parla l’assessore Daniela Faraoni | Nessun ritardo del sistema sanitario ma un errore dell’utente

Se il caso di Siracusa ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle prenotazioni pet, l’assessore Daniela Faraoni rassicura: non si tratta di un disservizio, ma di un errore dell’utente. La chiarezza e la trasparenza sono fondamentali per garantire un servizio efficiente e affidabile. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda e le misure adottate per prevenire futuri disguidi nel sistema sanitario regionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La versione dell’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Non si è trattato di un disservizio sanitario, ma di un errore nella prescrizione e nella prenotazione da parte del paziente. Lo ha chiarito l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, intervenendo sul caso denunciato dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro, relativo alla lunga attesa per una PET da parte di un cittadino di Siracusa. «Se il paziente avesse effettuato oggi la prenotazione, avrebbe trovato disponibilità già per il 18 giugno presso l’ospedale di Siracusa», ha spiegato l’assessore, esprimendo rammarico per la diffusione di notizie fuorvianti che screditano l’intero sistema sanitario pubblico e chi vi lavora quotidianamente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, prenotazione Pet dopo sei mesi, parla l’assessore Daniela Faraoni: “Nessun ritardo del sistema sanitario ma, un errore dell’utente”

In questa notizia si parla di: prenotazione - assessore - daniela - faraoni

Prenotazione Pet dopo 6 mesi. Faraoni: Nessun ritardo, solo errore del paziente; Ragusa, esame per una neoplasia assegnato 11 mesi dopo la richiesta; Vaccini in farmacia, Palermo apripista in Sicilia: da lunedì le prenotazioni.

Prenotazione Pet dopo 6 mesi. Faraoni: “Nessun ritardo, solo errore del paziente” Segnala livesicilia.it: L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, interviene sul caso segnalato dal deputato regionale del M5S Carlo Gilistro e che riguarda la prenotazione di una Pet a distanza di sei mesi da ...