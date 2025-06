Siano lodati tre mesi di vacanza! Sempre siano lodati!

fare figli è normale, così come lo è affrontare con umorismo e realismo le sfide di ogni genitore. Eppure, tra le mille avventure e i momenti di caos, c’è qualcosa di magico che rende tutto questo unico e indimenticabile. La vera scoperta non sta nel risultato, ma nel viaggio stesso, tra risate, sbagli e piccole vittorie quotidiane, che ci ricordano quanto sia prezioso essere genitori, sempre e comunque.

Come ho già detto altre volte, i #patatini, appena diventano genitori, diventano una roba insopportabile. Sono convinti di aver fatto chissà quale impresa nel mettere al mondo un essere umano, come se avessero scalato l'Everest in Birkenstock. In realtà, è una cosa che succede da sempre, lo hanno fatto anche i nostri nonni, i nostri bisnonni e persino gli uomini delle caverne. Non c'è niente di speciale. Fare figli è normale, così come è normale scegliere di non farne. Poi però i figli crescono, e i patatini si ritrovano col solito problema: dove parcheggiare la prole d'estate, visto che scuola e lavoro hanno orari e calendari incompatibili? Così, ogni anno, parte la solita gnola: "Bisognerebbe tenere le scuole aperte fino a fine giugno, anzi fino a luglio, anzi facciamole riaprire direttamente ad agosto".