siamo ormai alle sentenze affidate ai sondaggi

appuntamento importante, un’idea brillante o una scadenza imminente. In questo modo, il nostro strumento di scrittura diventa anche una bussola che ci guida nel presente e nel futuro, trasformando le annotazioni in alleate quotidiane. È proprio questa capacità di tracciare segnali significativi che rende ogni nota un ponte tra ricordo e azione, rendendo la scrittura un esercizio di memoria e di pianificazione.

I libri si annotano per tante ragioni: per sottolineare un passo importante, per segnare una sintesi fulminea che ci dispenserà dal rileggere l'intero capitolo, per ricordarsi di una frase particolarmente felice o commovente. Tutte cose rivolte al passato: sono come fotografie di un viaggio, istantanee di un'esperienza di lettura che si spera così di rievocare a piacimento. Capita però di usare la matita anche per segnare sull'agenda un appuntamento con il futuro; e i nostri segni restano lì sulla pagina per tutto il tempo necessario, in attesa che quel futuribile si presenti nel luogo convenuto con un garofano rosso all'occhiello.