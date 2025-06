Siamo ancora nel pieno del Mondiale di F1 2025 e già pensiamo al 2026

Mondiale di F1 in Italia. Mentre il 2025 ci sta regalando emozioni e colpi di scena, l'attenzione si sposta già sul futuro: il calendario 2026, con alcune novità sorprendenti, è stato svelato dalla FIA. Tra cambiamenti e attese, il motorsport si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Scopriamo insieme cosa ci riserva la prossima stagione e quali sfide attendono piloti e tifosi nel prossimo anno.

Sono andate in archivio soltanto nove gare della stagione 2025 di Formula 1 e, considerando che ne mancano altre 15, siamo a meno della metà del Mondiale. Eppure possiamo già proiettarci alla prossima stagione, perché la FIA ha reso noto il calendario delle gare del 2026, con alcune importanti novità. Niente Imola, la prima volta di Madrid. La notizia principale, purtroppo per gli appassionati italiani, è che il prossimo anno non ci sarà il Gran Premio di Imola, sostituito per la prima volta da quello di Madrid (il circuito è in attesa dell'omologazione definitiva). Saliranno così a due il numero di gare spagnole (confermata la tappa anche a Barcellona), mentre restano tre i GP statunitensi, a Miami, Austin e Las Vegas.

