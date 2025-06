Si uccide a 19 anni | non era stato ammesso alla maturità

La tragica decisione di un giovane di 19 anni, residente a Cairo Montenotte, scuote la comunità. La sua morte, avvenuta vicino al passaggio a livello sulla linea Savona-Alessandria, sembra essere stata scaturita dalla delusione per non aver superato l’esame di maturità. Un episodio doloroso che evidenzia quanto le aspettative e le pressioni possano pesare sulla salute mentale dei giovani, lasciando spazio a riflessioni urgenti sul supporto e la prevenzione. L’ipotesi...

Un ragazzo di 19 anni di origini maghrebine residente a Cairo Montenotte, nel savonese, si è ucciso probabilmente per la mancata ammissione all'esame di maturità. E' successo nella tarda serata di ieri vicino al passaggio a livello sulla linea Savona-Alessandria, all'interno dell'ex centrale elettrica dismessa da tempo. Il ragazzo avrebbe salito le scale per poi buttarsi di sotto. L'ipotesi.

