Si tuffano nel lago Maggiore dalle Fornaci di Caldè ma crolla un solaio | feriti 2 ragazzi 16 evacuati

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un dramma sulle sponde del Lago Maggiore: un solaio crolla improvvisamente durante il bagno dei giovani, lasciando due adolescenti feriti e generando panico tra i presenti. È un richiamo amaro sull'importanza di mettere in sicurezza le strutture abbandonate. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che sottolinea la fragilità delle aree dismesse e la necessità di interventi immediati.

Un gruppo di ragazzi si trovava nella zona delle Fornaci di Caldè (Varese) per fare il bagno nel lago Maggiore, quando un solaio di una struttura fatiscente è crollata. Due giovani sono rimasti feriti, mentre gli altri sono stati fatti evacuare via terra e con un battello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lago - maggiore - fornaci - caldè

Inaugurato The Flag, il nuovo sky bar sul Lago Maggiore - È stato inaugurato ieri, giovedì 15 maggio, a Verbania il nuovo sky bar "The Flag" sul Lago Maggiore.