Si tuffa sotto gli occhi degli amici poi l’orrore | la tragedia in un istante aveva soltanto 16 anni

Un gesto apparentemente innocuo si è trasformato in una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. Un giovane di soli 16 anni, nel calore di un’estate tra amici, ha perso la vita in un attimo sulle rive del fiume Adda, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di prendersi cura l’uno dell’altro.

Una giornata d'estate si è trasformata in tragedia sulle rive del fiume Adda, al confine tra le province di Milano e Bergamo. Il corpo senza vita di un ragazzo di 16 anni, originario del Sudan e residente a Cornate d'Adda, è stato ritrovato nel pomeriggio dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, dopo ore di ricerche disperate. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe tuffato in acqua intorno all'una, nei pressi della località Concesa, forse per cercare un po' di sollievo dall' afa estiva. Ma in pochi attimi, il momento di svago si è trasformato in dramma: il ragazzo non è più riemerso, gettando nel panico gli amici presenti.