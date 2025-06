Si tuffa nell’Adda per fare un bagno ma non riemerge | morto annegato un sedicenne

Tragedia sulle sponde dell’Adda: un sedicenne, originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda, si tuffa per un bagno e non riemerge più. Le ricerche tempestive dei Vigili del fuoco hanno portato al tragico ritrovamento del suo corpo nel cuore del pomeriggio, lasciando la comunità sgomenta di fronte a questa perdita improvvisa e inspiegabile.

Si è tuffato intorno alle 13 nel fiume Adda per fare un bagno, all’altezza di Trezzo sull’Adda, ma non è più riemerso. È morto così un sedicenne originario del Sudan e residente a Cornate d’Adda. Il cadavere del ragazzo è stato recuperato poche ore dopo, nel pomeriggio di giovedì, dai sommozzatori dei Vigili del fuoco del nucleo del Comando di Milano. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno portato al ritrovamento del corpo privo di vita del 16enne a circa 4 km a valle della Chiesa della Concesa sulla Martesana. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si tuffa nell’Adda per fare un bagno ma non riemerge: morto annegato un sedicenne

