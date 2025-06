Si toglie la vita il dramma di uno studente di Cairo Montenotte escluso dalla maturità

Una tragedia scuote Cairo Montenotte: un giovane di 18 anni, escluso dalla maturità, sceglie di mettere fine alla propria vita lasciando un biglietto. Dietro il suo gesto si celano fragilità profonde che meritano attenzione e comprensione. Questa tragica vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di supportare i giovani nei momenti difficili, affinché nessuno si senta solo di fronte alle proprie sfide.

Il 18enne iscritto all’Istituto tecnico industriale ha lasciato un biglietto. Dietro il gesto diverse fragilità. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Si toglie la vita, il dramma di uno studente di Cairo Montenotte escluso dalla maturità

