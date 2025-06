Si sta laureando in Medicina ed è impegnato in una missione umanitaria in Ghana | Matteo Parlanti rinnova con il Futball Cava Ronco

Matteo Parlanti, giovane e talentuoso centrocampista offensivo nato a Forlì nel 2002, sta vivendo un anno ricco di emozioni: mentre si sta laureando in medicina e si dedica a una missione umanitaria in Ghana, il Futball Cava Ronco gli rinnovano la fiducia, confermandolo come elemento chiave della squadra. Con oltre 90 presenze e 16 reti nelle ultime stagioni, Parlanti si prepara a scrivere il prossimo capitolo della sua brillante carriera, unendo passione, dedizione e solidarietà.

Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo del centrocampista offensivo Matteo Parlanti. Classe 2002, nato a Forlì, Parlanti è approdato in biancorosso nel 2022 e, nelle ultime quattro stagioni, ha collezionato novantuno presenze e realizzato sedici reti, confermandosi tra i protagonisti del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si sta laureando in Medicina ed è impegnato in una missione umanitaria in Ghana: Matteo Parlanti rinnova con il Futball Cava Ronco