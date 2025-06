Si spezza il ramo mentre pota un albero | 69enne precipita nella scarpata è grave

Un gesto imprevisto e rischioso, come la potatura di un albero, può trasformarsi in una tragedia. Poco prima delle 13 di ieri, un uomo di 68 anni è precipitato nella scarpata grave, dopo che un ramo gli si è spezzato improvvisamente. L’incidente, avvenuto nel giardino di casa a Porlezza, evidenzia quanto possa essere pericoloso lavorare in altezza senza adeguate precauzioni. La sua vicenda ci ricorda l’importanza della sicurezza in ogni intervento domestico.

Poco prima delle 13 di ieri, un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta nel giardino della propria abitazione, situata lungo la strada che porta a San Rocco, a Porlezza. L'uomo, residente in via Roano, si trovava su un albero – un nespolo – per eseguire dei lavori di.

