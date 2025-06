Si spegne l’ultima luce su Gaza | i raid di Israele fanno crollare Internet e linea fissa nella Striscia

l’ultimo filo che collegava Gaza al mondo esterno si è spezzato, lasciando la popolazione isolata e vulnerabile. La perdita di comunicazioni non è solo un blackout tecnologico, ma una barriera umanitaria che aggrava un conflitto già di per sé devastante. Con questa decisione, le speranze di un intervento internazionale rapido e di un ritorno alla pace sembrano allontanarsi sempre di più, mentre il silenzio avvolge la Striscia di Gaza.

Su Gaza è calato definitivamente il buio e così, temono i suoi abitanti, Israele potrà continuare la sua guerra indisturbatamente. Da mercoledì, come annunciato dal Ministero delle Telecomunicazioni dell'Autorità Nazionale Palestinese in una nota, "tutti i servizi di comunicazione Internet e di linea fissa nella Striscia di Gaza sono stati interrotti in seguito all'attacco all'ultima linea principale in fibra ottica rimasta". In questo modo, con i media internazionali impossibilitati a entrare nella Striscia a causa del blocco di Tel Aviv, l'ultima fonte di informazione dall'interno, ossia la pubblicazione sui social di video e immagini da parte di giornalisti locali, membri delle ong e normali cittadini, è stata chiusa, gettando l'enclave in un isolamento totale dal resto del mondo.