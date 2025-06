Si scontra in moto contro un muretto | muore un uomo di 67 anni

Un altro drammatico incidente scuote la nostra regione. Questa mattina, sulla regionale 68 tra Ponteginori e Montecatini Valdicecina, un uomo di 67 anni ha perso la vita in un terribile scontro in moto contro un muretto. La tragedia ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade sia fondamentale. La strada, dopo l’incidente che si è verificato intorno alle 11,30, è rimasta chiusa per diverse ore, lasciando un segno profondo nella comunità .

GUARDISTALLO – Un altro incidente mortale oggi (12 giugno) sulla regionale 68 fra Ponteginori e Montecatini Valdicecina, nel territorio del comune di Guardistallo. Un uomo di 67 anni, Pietro Caruso, di Lari, ha perso il controllo della moto e si è scontrato contro un muretto. Troppo gravi le feriti al cranio e al torace, oltre a fratture su tutto il corpo, per sopravvivere. La strada, dopo l’incidente che si è verificato intorno alle 11,30, è rimasta chiusa per soccorsi e rilievi fino alle 15 circa. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

