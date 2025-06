Si scava nel giardino del killer. Trovati frammenti e tracce . Potrebbero esserci altre vittime.

Si scava nel giardino del killer, dove frammenti e tracce suggeriscono la presenza di altre vittime. I cani dell’unità cinofila hanno indicato tre punti strategici, e ieri i carabinieri, accompagnati dagli esperti del Sis, hanno avviato un’indagine approfondita. Un lavoro meticoloso e delicato, condotto con precisione e determinazione, alla ricerca di resti che possano svelare nuovi dettagli sui delitti di Vasile Frumuzache. Sotto terra gli investigatori hanno trovato qualcosa: ...

I cani dell’unità cinofila hanno indicato tre punti del giardino ed è lì che ieri i carabinieri sono andati insieme ai colleghi del Sis, sezione investigazioni scientifiche, a scavare per rinvenire resti di possibili altri delitti commessi da Vasile Frumuzache. Un lavoro certosino, che è andato avanti per tutto il pomeriggio alla presenza del procuratore capo di Prato Luca Tescaroli. Sotto terra gli investigatori hanno trovato qualcosa: potrebbero essere tracce di ossa, ora da analizzare. La prima buca, nel giardino della casa di via Rubattorno dove Frumuzache viveva con la sua famiglia, è stata fatta nel punto più lontano, in quello spazio verde ancora allestito dello scivolo e dei giochi per i suoi due bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it