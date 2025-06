Si rompe il frigo del laboratorio di chimica | università evacuata per pericolo di deflagrazione

Un'emergenza ha scosso il campus del Politecnico di Milano: un frigo rotto nel laboratorio di chimica ha rischiato di causare una deflagrazione, costringendo all'evacuazione immediata di studenti e docenti. La pronta risposta dei vigili del fuoco e degli artificieri ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l'importanza della sicurezza e della prontezza in situazioni di emergenza. Come si procederĂ ora per garantire la ripresa sicura delle attivitĂ ?

Un campus del Politecnico di Milano è stato evacuato nel pomeriggio del 12 giugno per un pericolo di deflagrazione. I vigili del fuoco e gli artificieri dei carabinieri sono intervenuti al civico 7 di via Mancinelli per allontanare tutto il personale docente e gli studenti dall'edificio.

“Pericolo deflagrazione”: scatta l’evacuazione del campus del Politecnico di Milano - Un’evacuazione tempestiva ha messo in sicurezza il campus del Politecnico di Milano dopo la rottura di un frigorifero contenente circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanza altamente pericolosa.

