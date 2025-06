Si introduceva in casa dell' ex moglie per minacciarla | scatta il divieto di avvicinamento

Un episodio di violenza e minaccia scuote la tranquilla comunità di Casal Velino: un uomo di 50 anni, accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento. La misura, emessa dal Tribunale su richiesta della Procura di Vallo della Lucania, mira a garantire la sicurezza della vittima e a prevenire ulteriori escalation. Le accuse si basano sulla ricostruzione dettagliata degli eventi, che mettono in luce un grave tentativo di intimidazione e controllo.

