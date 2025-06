Si immerge nella Pozza dei fanghi di Vulcano e rischia la necrosi ai piedi | grave turista lombardo

Una giornata di relax si trasforma in un dramma alle Eolie: un turista lombardo, nonostante le avvertenze, si è immerso nella pozza dei fanghi di Vulcano e ha rischiato la necrosi ai piedi. La sua vicenda ha portato a un nuovo sequestro dell'area, evidenziando le pericolose conseguenze di comportamenti imprudenti in ambienti termali. Dopo pochi minuti, le sue condizioni di salute sono peggiorate notevolmente, sottolineando l'importanza di rispettare le regole per la sicurezza di tutti.

Nuovo sequestro per la Pozza dei fanghi di Vulcano, alle isole Eolie, dopo il malore accusato domenica scorsa da un turista lombardo ora ricoverato al Niguarda di Milano. L'uomo, nonostante fosse diabetico e con problemi agli arti inferiori, si è immerso nel laghetto termale, nonostante le prescrizioni affisse all'ingresso per informare e regolamentare l'accesso e il comportamento degli utenti. Dopo pochi minuti le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stato soccorso dalla Guardia medica dell'isola. Fasciato ad entrambi i piedi è stato trasferito all'ospedale di Lipari dove, viste le sue gravi condizioni, si è reso indispensabile il trasferimento d'urgenza al Civico di Palermo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si immerge nella Pozza dei fanghi di Vulcano e rischia la necrosi ai piedi: grave turista lombardo

