Si è riunito il Cda dell' università Dante Alighieri | Rilanciare le attività accademiche

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria si è riunito per definire nuove strategie volte a rilanciare con decisione le attività accademiche dell’ateneo. Con obiettivi chiari e tempestivi, il Cda ha aggiornato il proprio tavolo di lavoro, pronti ad affrontare le sfide future in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, determinati a riposizionare l’istituzione come punto di riferimento nel panorama internazionale.

