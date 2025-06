Si deve parlare di mio figlio come si è fatto per altri italiani che grazie anche al clamore mediatico hanno fatto ritorno a casa Bisogna fare l' impossibile per riportare a casa questo figlio di cui l' Italia deve andare fiera

Come altri italiani che, grazie al clamore mediatico e alla determinazione, sono tornati a casa, anche noi dobbiamo fare l’impossibile per riportare Alberto Trentini, un padre, un figlio e un operatore umanitario, al sicuro. La sua storia ci ricorda che l’Italia deve essere fiera dei suoi figli e del loro coraggio, e lottare senza sosta affinché questa speranza diventi realtà. La sua voce merita di arrivare fino in fondo.

( V ideo Ansa, testo redazione online). Ha letto quello che aveva da dire Armanda, nella paura che, parlando a braccio, la commozione potesse avere il sopravvento sul messaggio. E invece la sua voce doveva arrivare «fino in fondo». Suo figlio, Alberto Trentini, è stato arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024. E lei da 7 mesi vive nell’attesa di sue notizie. Alberto Trentini, 45, operatore umanitario, è in carcere in Venezuela dal 15 novembre 2024 (Ansa) Chi è Alberto Trentini e perché è stato arrestato in Venezuela. Quarantacinque anni, di Venezia, Alberto è un cooperante e lavorava per la ong internazionale Humanity & Inclusion, che aiuta le persone con disabilità quando è stato fermato con accuse poco chiare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Si deve parlare di mio figlio come si è fatto per altri italiani che, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto ritorno a casa. Bisogna fare l'impossibile per riportare a casa questo figlio di cui l'Italia deve andare fiera»

