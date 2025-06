Si chiude il censimento Fai | annunciati i luoghi del cuore più votati in Abruzzo

Dopo la conclusione della dodicesima edizione del censimento nazionale, il FAI ha svelato i luoghi del cuore più votati in Abruzzo, raccogliendo oltre 2 milioni e 300 mila preferenze. Un risultato che evidenzia l’amore degli italiani per il nostro patrimonio. Tra le scelte abruzzesi, spiccano tesori nascosti e bellezze da preservare. Scopriamo insieme quali sono i luoghi più amati e perché meritano di essere tutelati. La classifica completa rivela tante sorprese e spunti di orgoglio regionale.

A seguito della 12esima edizione del censimento nazionale, con un totale di 2.316.984 voti raccolti, il Fai (Fondo per l’ambiente italiano) ha annunciato quali sono i luoghi più votati in Abruzzo. Tra i primi cinque nessuno si trova nel Pescarese. La classifica abruzzese: • al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Si chiude il censimento Fai: annunciati i luoghi del cuore più votati in Abruzzo

In questa notizia si parla di: censimento - luoghi - votati - abruzzo

Ci siamo! Domani giovedi 12 giugno il FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano svelerà la classifica finale del Censimento I Luoghi del Cuore. Se vuoi scoprire quali sono stati i più votati d’Italia e che posizione hanno raggiunto quelli che hai votato, segnati la data e Vai su Facebook

Si chiude il censimento Fai: annunciati i luoghi del cuore più votati in Abruzzo; Luoghi del cuore Fai, nella Marsica vince la grotta del Cervo: il posto più votato in Abruzzo; Luoghi del cuore Fai: al via la competizione, ecco la classifica provvisoria.

Si chiude il censimento Fai: annunciati i luoghi del cuore più votati in Abruzzo Segnala ilpescara.it: Il primo che troviamo del Pescarese occupa, nella classifica abruzzese il 14esimo posto mentre in quella italiana solamente il 451esimo posto con un totale di 373 voti.