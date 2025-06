Si allontana da casa e scompare ore di apprensione per un 30enne | il giovane ritrovato dopo 24 ore

Una triste preoccupazione si è trasformata in sollievo: dopo 24 ore di angoscia, il giovane scomparso di 30 anni ad Ostra è stato ritrovato in buona salute. La sua scomparsa aveva mobilitato familiari, amici e forze dell'ordine, che hanno lavorato senza sosta per riportarlo a casa. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata fondamentale: un esempio di comunità unita e solidale.

È stato ritrovato in buone condizioni di salute il 30enne che, nel pomeriggio di ieri, si era allontanato dalla propria abitazione a Ostra facendo scattare l'allarme tra familiari e conoscenti. Le operazioni si sono svolte con la collaborazione dei militari della Compagnia di.

