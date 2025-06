Sgomberati questa mattina con un massiccio intervento di uomini e mezzi delle forze dell' ordine gli stabili presso l' area ex Lebole di Arezzo

Questa mattina, Arezzo ha assistito a un intervento deciso e coordinato delle forze dell’ordine per sgomberare gli stabili dell’ex area Lebole. Un’operazione che segna un importante passo nella riqualificazione urbana e nel rispetto delle regole, dopo anni di tensioni e occupazioni irregolari. La ricerca di soluzioni sostenibili e di legalità continua: l’obiettivo è restituire questi spazi alla comunità e promuovere un futuro più sicuro e ordinato.

ARezzo, 12 giugno 2025 – Sgomberati questa mattina, con un massiccio intervento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, gli stabili presso l'area ex Lebole di Arezzo. L'operazione, come da esposto della proprietà, la famiglia Carrara di Pistoia, ha portato al controllo dei capannoni dove una volta trovava spazio una delle aziende simbolo della moda italiana. All'interno dell'area sono state trovate una decina di occupanti, che vivevano nei capannoni, alcuni italiani e altri stranieri ma, stando a quanto emerge, le persone che vivono nello stabilimento abbandonato sarebbero molte di più. Gli occupanti saranno denunciati per invasione di immobili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sgomberati questa mattina, con un massiccio intervento di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, gli stabili presso l'area ex Lebole di Arezzo

