Sfogo dell' infermiera | Costretti a svuotare i bidoni della biancheria sporca La cooperativa | Riprendiamo il servizio in subappalto

Una voce di frustrazione e stanchezza che denuncia il peso nascosto del nostro lavoro: infermieri costretti a svuotare bidoni della biancheria sporca, un compito non loro ma imposto dall'Ausl. Un caso che sembrava insostenibile, ma ora, grazie a Formula Servizi, si prospetta una svolta, con la riassunzione del servizio in subappalto. La tutela dei professionisti passa anche attraverso il rispetto delle mansioni e dei ruoli.

