Sfida tra sindaci alla Notturna di San Giovanni | Lattuca contro Lucchi

Partiamo dalla nota di colore, che in ogni caso rende la misura dell'evento. L'evento è la ' Notturna di San Giovanni ', che con 50 edizioni già alle spalle, ormai rappresenta un appuntamento imperdibile per la comunità sportiva cesenate e non solo. Facendo un passo di lato rispetto alle sfide alla 'don Camillo e Peppone', sabato sera alle 20 sulla linea di partenza della classica del podismo romagnolo, si attende una tenzone tra due 'Peppone': quello attuale e il suo predecessore. A lanciare il guanto di sfida, ovviamente col sorriso, è stato ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca che, ben sapendo di trovare tra gli iscritti anche l'ex 'collega' e amico Paolo Lucchi, granitico appassionato del settore, ha deciso di sfidarlo: "Lo scorso anno non ho partecipato - ha commentato sornione il primo cittadino – perché ero reduce da una serie di acciacchi che mi ero portato dietro per tutta la campagna elettorale - mentre ora ho avuto tutto il tempo per preparami al meglio.