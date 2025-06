Settimana della Custodia l'iniziativa di Brunello Cucinelli per prenderci cura insieme della bellezza

prendersi cura del patrimonio comune con passione e responsabilità. Perché la bellezza non è solo un dono, ma un impegno condiviso che può trasformare le nostre città in veri e propri capolavori di armonia e rispetto. Brunello Cucinelli ci invita a unirci in questa sfida collettiva, perché solo insieme possiamo preservare e valorizzare il nostro ambiente, rendendo il mondo un luogo più bello e sostenibile per le generazioni future.

Si dice spesso che la bellezza salverà il mondo, ma chi salverà la bellezza? Anzi: chi se ne prenderà cura? Di chi è la responsabilità di aiuole, strade, fontane, parchi, del pezzetto di strada fuori da casa nostra? Secondo Brunello Cucinelli è di tutti. L'imprenditore di Solomeo, re del cachemire e patron di molte iniziative culturali, lancia la " Settimana della Custodia": un'iniziativa che coinvolge tutta la cittadinanza, chiamando ciascuno a "fare la propria parte, per quel che si può" e contribuire al decoro urbano. Si inizia – ovviamente – da Perugia, dal 15 al 20 settembre, ma l'idea è di allargare il progetto ad altri borghi e ad altre città.

