Setteponti il cammino dello spirito | Tra pievi e Balze per ritrovarsi

magica capacità di rasserenare e riscoprire sé stessi, tra pievi antiche e balze mozzafiato. Un’esperienza unica che invita a rallentare, ascoltare e riflettere, lasciando alle spalle il caos quotidiano. Il cammino con la sua…

Se per qualche giorno vorrete tenere lontano quel che accade attorno a noi il Cammino della Setteponti con la sua armonica lentezza e talvolta un po’ di fatica potrà tenervi compagnia, oppure al contrario saprà aiutarvi a ragionarci sopra ancora meglio. Annusare l’aria, il mutare del tempo, la terra secca o l’acqua sotto i piedi. e magari anche un po’ sopra. Il piacere del corpo in movimento e delle persone attorno. Il cammino con la sua valenza filosofica e contemplativa, col suo evocare il perseguimento di un orizzonte, ci aiuta a umanizzarci, conoscersi. Ogni passo o sentiero è occasione reciproca di consapevolezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Setteponti, il cammino dello spirito: "Tra pievi e Balze per ritrovarsi"

“Cammino della Setteponti”: tre giorni di eventi - Dal 13 al 15 giugno, il Cammino della Setteponti invita tutti a un'esperienza unica di tre giorni, attraversando 60 km di affascinanti paesaggi, tra terrazzamenti, pievi romaniche e le spettacolari Balze del Valdarno.

