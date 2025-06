Sette giorni per migliorare il benessere di disabili e caregiver | lo studio dell' Unibo sulla Spiaggia dei Valori

Sette giorni sulla Spiaggia dei Valori di Punta Marina dimostrano come un ambiente pensato per l'inclusione possa trasformare la vita di disabili gravi e dei loro caregiver. Lo studio dell’Università di Bologna rivela che, in un contesto di relax e natura, si registrano miglioramenti significativi nel benessere psico-fisico di tutti i partecipanti. Un risultato che apre nuove strade per promuovere l’inclusione e il supporto, portando speranza e innovazione nel settore sociale.

Dopo sette giorni in riva al mare, in un ambiente progettato per l'inclusione, migliora sensibilmente il benessere delle persone con disabilità gravi e dei loro caregiver. A rivelarlo è lo studio dell'Università di Bologna sulla Spiaggia dei Valori di Punta Marina, stabilimento dell'Associazione.

Disabilità e benessere psicologico: l'Università di Bologna studia La Spiaggia dei Valori, un'oasi di inclusione e benessere