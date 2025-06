Servizio civile in Agricoltura | domande superiori alle disponibilità

Il servizio civile in agricoltura rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare il settore e promuovere giovani talenti, ma le domande superano le disponibilità. Il ministro Francesco Lollobrigida sottolinea l’importanza di chiarire i risultati ottenuti e di valutare la possibilità di rendere strutturale questa iniziativa, riconoscendo il ruolo cruciale dell’agricoltura nel nostro futuro e nell’indirizzo strategico del Paese. Solo così potremo costruire un sistema solido e sostenibile.

"Riguardo al servizio civile agricolo, si tratta di un argomento molto importante, nel quale si è fatta troppa polemica ed è giusto oggi chiarire i risultati". Ad affermarlo è il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, rispondendo a interrogazioni sulla possibilità di rendere strutturale il progetto del Servizio civile agricolo, alla luce dei risultati conseguiti. "L'agricoltura, peraltro, è tornata ad essere in questi due anni il traino del nostro Prodotto Interno Lordo – dice Lollobrigida – con una crescita del 2% rispetto allo 0,7% medio nazionale, con un valore aggiunto in agricoltura di 42,4 miliardi di euro che è il primo valore in tutta l'Unione europea, mettendoci in condizione di aver superato Francia e Germania.

