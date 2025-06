Serse Cosmi e Giovanni Galeone celebrano i 120 anni del Perugia

Serse Cosmi e Giovanni Galeone, due icone del Perugia, si uniscono in un abbraccio simbolico per celebrare i 120 anni di passione biancorossa. La loro stima reciproca e il legame con la città trasmettono emozioni autentiche ai tifosi, rendendo questa giornata un momento indimenticabile di storia e memoria. Quando l’amore per il Perugia si manifesta così, non può che essere una festa da ricordare…

Una foto insieme a Giovanni Galeone che, come lui, ha ricevuto tanto affetto dalla gente di Perugia. Quando era allenatore e lunedì, da ex, per la grande festa del Perugia. Serse Cosmi la sceglie per la sua pagina Instagram: "Fonte di ispirazione per una generazione di allenatori: Giovanni Galeone uno di noi. Perugia nostro, 120 anni di amore incondizionato". L'allenatore perugino, insieme a tanti ex biancorossi, ha vissuto una giornata all'insegna delle emozioni. "Una giornata incredibile – racconta – e da perugino lo è ancora di piĂą. Ho attraversato tutto il Perugia della mia vita, dai giocatori che andavo a vedere da tifoso al Santa Giuliana, a quelli di Galeone, poi i miei.

