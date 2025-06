Sermonet' Amo e i suoi fratelli | due fine settimana di teatro dialettale

Vivi l’emozione della settima edizione di "Sermonet'Amo e i suoi fratelli", due weekend dedicati al teatro dialettale che celebra la nostra identità culturale. Promuovendo il dialetto come simbolo di appartenenza, questa rassegna coinvolge gli studenti di Sermoneta in un percorso tra tradizione e innovazione, in collaborazione con Archeoclub e l’Istituto comprensivo Donna. Un’opportunità unica per riscoprire le radici e rafforzare il senso di comunità. Non mancare!

Settima edizione per la rassegna "Sermonet'Amo e i suoi fratelli" che promuove il dialetto come simbolo di identità culturale e sociale di una comunità. Una rassegna teatrale realizzata coinvolgendo gli studenti di Sermoneta, in collaborazione con l’Archeoclub e l’Istituto comprensivo Donna. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sermonet'Amo e i suoi fratelli: due fine settimana di teatro dialettale

In questa notizia si parla di: sermonet - suoi - fratelli - fine

7° Edizione della Rassegna Teatrale Dialettale Sermonet'Amo e i suoi fratelli Parco della Rimembranza (Belvedere) - Sermoneta 14-15-21-22 Giugno 2025 ore 21:00 Ingresso Libero Sabato 14 Giugno - Cintruda e Pappino Domenica 15 Giugno - La Cinquina Vai su Facebook

Sermonet'Amo e i suoi fratelli: due fine settimana di teatro dialettale; TEATRO DIALETTALE A SERMONETA: TORNA “SERMONET’AMO E I SUOI FRATELLI”; Eventi estivi a Sermoneta: cosa fare fino a settembre.

"Sermoneta estate" parte con il teatro dialettale Secondo ilmessaggero.it: Chiuso il “Maggio Sermonetano”, la programmazione estiva del centro lepino parte questo weekend con la rassegna teatrale “Sermonet'Amo e i suoi fratelli”, un ciclo di quattro spettacoli ...