Serie B | Sottil al Modena e Bianco al Monza Nesta dice no al Bari

Dopo un finale di stagione ricco di sorprese, il mondo del calcio italiano si prepara a nuove emozioni. Il Monza, retrocesso in Serie B, rinnova la sua guida affidandosi a Paolo Bianco, mentre Nesta dice no al Bari, alimentando l’incertezza sulle strategie future. Con questi cambiamenti, il campionato si appresta a regalarci sfide ancora più avvincenti e colpi di scena inattesi. Resta con noi per scoprire come evolveranno queste storie.

Il Monza retrocesso in Serie B riparte dal nuovo allenatore Paolo Bianco. L`ex tecnico di Modena e Frosinone arriva al posto di Alessandro Nesta,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Modena: Antonio Palumbo verso l'addio? Il mercato estivo potrebbe portarlo in Serie A - Modena e Antonio Palumbo si avvicinano all’addio, con il mercato estivo che potrebbe riservare un trasferimento in Serie A.

