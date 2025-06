Serie B allenatore Bari | prende sempre più quota il nome di Fabio Caserta! Passi avanti per l’ex Catanzaro

Il Bari accelera nella corsa al nuovo allenatore e il nome di Fabio Caserta si fa sempre più forte, portando entusiasmo tra i tifosi. Dopo aver escluso Moreno Longo e Alessandro Nesta, la società biancorossa punta deciso sull’ex Catanzaro, sperando di trovare il tecnico ideale per rilanciare la squadra in vista della prossima stagione. La scelta potrebbe finalmente segnare una svolta decisiva nel percorso del club pugliese verso il successo.

Bari, niente playoff. Sampdoria retrocessa in serie C Calcio serie B: è finita la stagione regolare - La stagione regolare del campionato di Serie B si chiude con delusione per il Bari, che non accede ai playoff promozione dopo il pareggio 0-0 contro il Südtirol.

SERIE D | Fidelis Andria, prende quota l'opzione Scaringella 3.0. Ma Pasquale Catalano resta alla finestra…

Nesta rifiuta la panchina del Bari: il tecnico potrebbe ripartire dall'estero; UFFICIALE - Casarano, Vito Di Bari è il nuovo allenatore; Rep – Bari, Magalini in bilico: l'ipotesi Angelozzi prende quota.

Bari, Nesta in pole per la panchina: riflessioni in corso, ci sono questi nomi! Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Bari, con l'idea Alessandro Nesta dopo l'esperienza negativa con il Monza.