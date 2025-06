Serie B 2025-2026 | Reggiana pronta per la sfida playout tra Salernitana e Sampdoria

La Serie B 2025-2026 si avvicina sempre più al suo apice, con la Reggiana pronta ad affrontare i playout contro Salernitana e Sampdoria. Mentre il club emiliano annuncia il nuovo diesse Domenico Fracchiolla e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, il campionato si configura come un palcoscenico di emozioni e sorprese. La classifica ufficiale e le decisioni della Lega B, tra retrocessioni e tensioni, aggiungono ulteriore suspense a questa avvincente stagione.

di Giuseppe Marotta Mentre la Reggiana ufficializza il diesse Domenico Fracchiolla (che con una lunga lettera social ha salutato con emozione il Giugliano) e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio, la Serie B 2025-2026 prende sempre più forma e ora manca un solo tassello. La Lega B, infatti, ha ufficializzato la nuova classifica col -4 comminato al Brescia che retrocede in C (al netto dei problemi ben più gravi che affronterà) con Cittadella e Cosenza: disputeranno i playout Salernitana e Sampdoria, coi doriani che avranno così un’ultima possibilità. Domenica la gara di andata a Marassi; il ritorno venerdì 20 giugno a Salerno, sempre alle ore 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serie B 2025-2026: Reggiana pronta per la sfida, playout tra Salernitana e Sampdoria

