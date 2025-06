Serie A ricavi in crescita a 2,9 miliardi di euro nella stagione 2023 24 Vola la Premier

Il calcio europeo esplode di successi finanziari: la stagione 2023/24 segna ricavi storici, con il mercato che raggiunge i 38 miliardi di euro, un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. La Serie A si distingue con 29 miliardi di euro, mentre la Premier League vola oltre ogni aspettativa. Questi numeri testimoniano una passione globale in crescita e un settore in continua espansione. Ma cosa riserva il futuro di questo spettacolare mondo?

(Adnkronos) – Fatturato da record per l’industria calcio in Europa. Il mercato calcistico del vecchio continente ha toccato i 38 miliardi di euro nella stagione 202324, con una crescita del +8% rispetto all’annata precedente, secondo la 34ª Annual Review of Football Finance, pubblicata da Deloitte Sports Business Group. L’analisi sottolinea come i cinque grandi campionati europei (Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1) abbiano generato ricavi per 20,4 miliardi di euro, con un aumento del +4%. Crescita notevole anche per la Serie A: i club del massimo campionato italiano hanno generato ricavi aggregati per 2,9 miliardi di euro, con un aumento del +2% rispetto alla stagione precedente. 🔗 Leggi su Seriea24.it

In questa notizia si parla di: serie - crescita - miliardi - euro

Empoli: Ismajli, Gyasi, Cacace e Fazzini, pilastri della crescita azzurra in Serie A - L'Empoli si distingue per la solidità del suo organico, con pilastri come Ismajli, Gyasi, Cacace e Fazzini che sono fondamentali nella crescita della squadra in Serie A.

La Serie A rialza la testa. Nella stagione 2023/24 i ricavi complessivi hanno toccato quota 2,9 miliardi di euro, segnando un +2% rispetto all’anno precedente. Un segnale positivo, ma ancora lontano dagli standard imposti dalle grandi leghe europee. https://w - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, ricavi in crescita. I dati dei top 5 campionati europei; Serie A, ricavi in crescita a 2,9 miliardi di euro nella stagione 2023-24: il report; Serie A, ricavi in crescita: sfiorati i 3 miliardi di euro.

Serie A, ricavi in crescita a 2,9 miliardi di euro nella stagione 2023-24: il report Lo riporta msn.com: La Serie A ha registrato un aumento dei ricavi del +2% nella stagione 2023-