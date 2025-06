Serie A la riforma Meloni trasforma tutto dai diritti Tv agli stadi | cosa cambia dal 2026

Serie A sotto una nuova luce: la riforma Meloni, in arrivo dal 2026, promette di rivoluzionare il calcio italiano. Dalle modifiche ai diritti TV agli investimenti negli stadi, il settore si prepara a un profondo cambiamento che potrebbe ridefinire il panorama sportivo del Paese. Ma quali sono le vere implicazioni di questa trasformazione e come influenzerĂ tifosi e club? Scopriamo insieme cosa ci attende nel futuro del calcio italiano.

Il Governo Meloni ha messo gli occhi sul mondo del calcio. Un settore redditizio, complesso e in necessitĂ di svariati rifacimenti in Italia. Si stanno gettando le basi per una rivoluzione, che però non sembra affatto partire dal basso. L'idea pare infatti quella di calare modifiche radicali dall'alto, sollevando un immane polverone. L'intero sistema sarĂ ridisegnato, pare, con sguardo rivolto soprattutto ai diritti audiovisivi sportivi. Secondo punto cruciale è poi rappresentato dalla normativa inerente agli impianti professionistici. Un intervento atto a modernizzare un sistema lento e affaticato.