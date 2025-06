Serial killer delle escort si cercano altri corpi in due terreni del Pistoiese

L'oscura vicenda del serial killer delle escort continua a inquietare la provincia di Pistoia. Mentre le autorità scavano con determinazione tra i terreni di Montecatini e Monsummano, si intensificano timori e interrogativi: potrebbero esserci altre vittime da scoprire? La ricerca, ancora in corso, mira a fare luce su un orribile puzzle che scuote la comunità e mette in discussione la sicurezza di tutte.

MONTECATINI TERME – Non ha ancora fine l’orrore intorno alla vicenda dell’uccisione di Denisa Maria Adas e di Ana Maria Andrei, le due donne di 30 e 27 anni del cui femminicidio si è autoaccusato il rumeno Vasile Frumuzache. I carabinieri, infatti, hanno lavorato con le ruspe in due terreni, uno a Montecatini e uno a Monsummano, alla ricerca di altre possibili vittime. Uno dei terreni è quello dove sono stati rinvenuti i corpi delle prime due vittime, l’altro è nelle vicinanze della casa del presunto responsabile, dove viveva, prima dell’arresto, con la moglie e i due figli piccoli. Nella casa dell’uomo i carabinieri hanno effettuato altri sopralluoghi i nsieme al procuratore capo di Prato Luca Tescaroli: il sospetto è che ci possano essere altre vittime per mano di quello che la procura ipotizza sia un assassino seriale, anche se Frumuzache fino ad ora si è attribuito la morte di solo due donne, entrambe escort. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it