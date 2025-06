Serfilippi bacchetta Seri | Con loro 10 anni di buio

tutti: il nostro impegno costante per il bene della comunità e i risultati concreti ottenuti finora. Seri sembra aver perso di vista questa realtà, concentrandosi invece su accuse infondate e polemiche sterili. La nostra amministrazione continuerà a lavorare con trasparenza e determinazione, mettendo sempre al primo posto le esigenze dei cittadini. La verità è sotto gli occhi di chi voglia vederla: il cambiamento positivo è già in atto.

"L'intervista di Seri è l'ultimo grido disperato di chi non è riuscito a fare eleggere nemmeno un consigliere comunale e cerca di trovare uno spiraglio per le elezioni regionali". E' dura la replica del sindaco Luca Serfilippi alle considerazioni di Seri sulla giunta di centrodestra ad un anno dal suo insediamento. "E' una narrazione strumentale – prosegue Serfilippi – totalmente lontana dalla realtà dei fatti. La verità è sotto gli occhi di tutti: in un solo anno abbiamo fatto più di quanto Seri abbia realizzato in dieci anni". L'ex sindaco dice che per ora vi siete limitati a portare avanti i loro progetti: cosa risponde? "Ci siamo trovati a gestire una situazione economica difficile, con debiti e disastri lasciati in eredità.