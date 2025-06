sequoie music park il programma completo del festival bolognese

Preparati a vivere un'estate indimenticabile con il Sequoie Music Park, il festival più atteso di Bologna che quest'anno celebra la sua quarta edizione. Dal 17 giugno al Parco delle Caserme Rosse, artisti internazionali e talenti italiani si alterneranno per offrirti un mix di musica e emozioni senza pari. Un viaggio sonoro tra rock, pop e rap: ecco il programma completo che non puoi perdere!

Torna per la quarta edizione il Sequoie Music Park, il festival in programma nel Parco delle Caserme Rosse di Bologna. Come ogni anno, anche stavolta la rassegna comprenderà artisti internazionali e protagonisti della scena musicale italiana per un mix adatto a tutti i gusti, spaziando dal rock al pop fino al rap. A inaugurare la kermesse 2025, martedì 17 giugno, saranno gli irlandesi Fontaines D.C. con gli Shame in apertura: l’evento è già sold out, l’unico del cartellone. Chiuderà dopo un mese esatto, il 17 luglio, la SatchVai Band di Joe Satriani e Steve Vai. Nel mezzo, tra gli altri, si esibiranno Alice Cooper, gli Skunk Anansie, Lucio Corsi, Anastacia, Fabri Fibra e Gianna Nannini. 🔗 Leggi su Lettera43.it