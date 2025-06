Sequestro da 25 milioni al clan D’Alessandro

Un blitz dei carabinieri di Torre Annunziata ha messo sotto sequestro beni per circa 25 milioni di euro, smantellando le finanze del clan D’Alessandro. Immobili, terreni, veicoli e società sono stati confiscati nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Questo colpo rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata. La lotta continua, e questa vittoria dimostra che lo Stato non si ferma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Beni per circa 25 milioni di euro – tra immobili, terreni, veicoli, società e rapporti finanziari – sono stati sequestrati dai carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) nell’ambito di una indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli di recente sfociata in un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di undici persone ritenute legate al clan D’Alessandro. Agli indagati gli inquirenti contestano, a vario titolo, i reati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto di armi da sparo, corruzione in atti giudiziari, tutti aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestro da 25 milioni al clan D’Alessandro

