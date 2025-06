Sequestrati a Napoli dalla polizia 15 chili di hashish

Sequestrati a Napoli 15 chili di hashish dalla polizia durante un’intensa operazione di controllo. Nell’ambito di un servizio mirato, gli agenti hanno scoperto una quantità considerevole di droga nascosta tra muri e strutture in ferro, insieme a cocaina e un bilancino di precisione. Questa operazione si aggiunge alle recenti iniziative per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo campano, segnando un decisivo passo avanti nella lotta alla criminalità. L'articolo...

Nel corso di un servizio di controllo gli agenti della polizia di Stato, all'interno di una rientranza tra un muro ed una struttura in ferro in via Mastellone, a Napoli, hanno rinvenuto un involucro di cocainacrack del peso di circa 150 grammi e un bilancino di precisione. All'interno di una cantinola, invece, sono stati rinvenuti ben 129 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 15chili.

